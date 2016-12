Chesterton boys swimming team wins LaPorte Invitational

The Chesterton boys swim team amassed 207 points to win the LaPorte Invitational on Saturday. The Trojans won nine of 15 events during the competition. Winning A relays included the 16x25 Relay, 800 Free, 400 Fly, 200 Free and 400 Free. Winning B relays were 200 Back, 800 Free, 200 Fly and 200 Breast. Team Results 1. Chesterton, 207; 2. Crown Point, 174; 3. Valparaiso, 147; 4. Michigan City, 130; 5. Portage, 117; 6. LaPorte, 93. Individual Results A Events 16x25 Relay -- 1. Chesterton, 2:59.75; 2. Crown Pont, 3:05.48; 3. Valparaiso, 3:17.03; 4. Michigan City, 3:23.71; 5. LaPorte. 3:24.83. 400 Back Relay -- 1. Michigan City, 3:47.75; 2. Chesterton, 3:48.12; 3. Crown Point, 3:50.39; 4. Valparaiso, 3:59.74; 5. Portage, 4:24.04. 800 Free Relay -- 1. Chesterton, 7:46.37; 2. Valparaiso, 8:18.48; 3. Crown Point, 8:35.76; 4. Michigan City, 9:02.62; 5. Portage, 9:12.35. 400 Fly Relay -- 1. Chesterton, 7:46.37; 2. Crown Point, 3:49.27; 3. Michigan City, 4:05.57; 4. Valparaiso, 4:07.17; 5. Portage, 4:24.65. Diving -- 1. LaPorte, 241.85; 2. Crown Point, 239.30; 3. Valparaiso, 237.80; 4. Cheserton 229.15; 5. Portage, 131.40. 200 Free Relay -- 1. Chesterton, 1:30.76; 2. Crown Point, 1:31.27; 3. Valparaiso, 1:35.06; 4. Portage, 1:41.26; 5. Michigan City, 1:45.88. 400 Breast Relay -- 1. Michigan City, 4:12.47; 2. Chesterton, 4:19.96; 3. Crown Point, 5:01.63; 4. Valparaiso, 5:05.25; 5. Portage, 5:16.10. 400 Free Relay -- 1. Chesterton, 3:20.36; 2. Crown Point, 3:22.99; 3. Valparaiso, 3:41.65; 4. Michigan City, 3:42.97; 5. Portage, 3:47.47. B Events 200 Back Relay -- 1. Chesterton, 1:55.26; 2. LaPorte, 1:57.56; 3. Valparaiso, 2:04.32; 4. Crown Point, 2:07.26; 5. Portage, 2:36.60. 800 Free Relay -- 1. Chesterton, 8:06.37; 2. Crown Point, 9:04.69; 3. Valparaiso, 9:48.20; 4. Michigan City, 10:25.34; 5. Portage, 10:37.12. 200 Fly Relay -- 1. Chesterton, 1:48.94; 2. LaPorte, 1:55.79; 3. Crown Point, 1:58.51; 4. Portage, 2:12.47; 5. Valparaiso, 2:22.77. Diving -- 1. LaPorte, 236.10; 2. Valparaiso, 192.15; 3. Chesterton, 81.35; 4. Crown Point, 139.35; 5. Portage, 84.35. 200 Free Relay -- 1. Crown Point, 1:37.96; 2. Chesterton, 1:39.03; 3. LaPorte, 2:04.08; 4. Portage, 2:06.08; 5. Michigan City, 2:13.03. 200 Breast Relay -- 1. Chesterton, 2:04.92; 2. Crown Point, 2:18.33; 3. Michigan City, 2:25.87; 4. Valparaiso, 2:29.49; 5. Portage, 2:34.77. 400 Free Relay -- 1. LaPorte, 3:34.57; 2. Chesterton, 3:36.69; 3. Crown Point, 3:55.10; 4. Valparaiso, 4:04.35; 5. Portage, 4:35.50. Posted 12/20/2010