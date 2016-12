Porter County 2012 Primary Election Results

Back to Front Page VOTES PERCENT PRECINCTS COUNTED (OF 123). . . . . 123 100.00 REGISTERED VOTERS - TOTAL . . . . . 110,649 BALLOTS CAST - TOTAL. . . . . . . 23,547 BALLOTS CAST - REPUBLICAN . . . . . 15,674 66.56 BALLOTS CAST - DEMOCRAT. . . . . . 7,265 30.85 BALLOTS CAST - NONPARTISAN. . . . . 608 2.58 VOTER TURNOUT - TOTAL . . . . . . 21.28 DUNELAND SCHOOL CORP REFERENDUM (WITH 30 OF 30 PRECINCTS COUNTED) YES . . . . . . . . . . . . 4,093 50.95 NO. . . . . . . . . . . . . 3,940 49.05 Total . . . . . . . . . 8,033 ********** (REPUBLICAN) ********** PRESIDENT NEWT GINGRICH . . . . . . . . . 735 5.03 RON PAUL. . . . . . . . . . . 3,206 21.95 MITT ROMNEY. . . . . . . . . . 9,283 63.56 RICK SANTORUM . . . . . . . . . 1,380 9.45 Total . . . . . . . . . 14,604 US SENATOR RICHARD G. LUGAR . . . . . . . . 5,886 38.48 RICHARD E. MOURDOCK . . . . . . . 9,409 61.52 Total . . . . . . . . . 15,295 GOVERNOR MIKE PENCE . . . . . . . . . . 11,421 100.00 US REP DST 1 JOEL PHELPS. . . . . . . . . . 5,745 50.85 DAVE WENGER. . . . . . . . . . 5,552 49.15 Total . . . . . . . . . 11,297 SENATOR DST 5 ED CHARBONNEAU. . . . . . . . . 6,005 100.00 ST REP DST 4 ED SOLIDAY . . . . . . . . . . 5,213 100.00 ST REP DST 9 DAN GRANQUIST . . . . . . . . . 1,147 100.00 ST REP DST 10 NO CANDIDATE FILED . . . . . . . 0 ST REP DST 11 RICK NIEMEYER . . . . . . . . . 1,106 70.45 ERIC L. OLSON . . . . . . . . . 464 29.55 ST REP DST 19 RON JOHNSON. . . . . . . . . . 324 100.00 SUPERIOR JUDGE DST 2 ANTHONY D. PAMPALONE. . . . . . . 9,836 100.00 Total . . . . . . . . . 9,836 SUPERIOR JUDGE DST 6 JEFFREY L. THODE . . . . . . . . 10,322 100.00 TREASURER NO CANDIDATE FILED . . . . . . . 0 SURVEYOR RICHARD L. (RICH) HUDSON . . . . . 6,015 51.73 BILL RENSBERGER . . . . . . . . 5,613 48.27 Total . . . . . . . . . 11,628 COMM DST 1 SOUTH MIKE HEINOLD . . . . . . . . . 7,550 59.18 JAMES G. "JIM" POLAREK . . . . . . 5,208 40.82 Total . . . . . . . . . 12,758 COMM DST 3 NORTH JIM BIGGS . . . . . . . . . . 5,601 40.83 JOHN A. EVANS . . . . . . . . . 8,117 59.17 Total . . . . . . . . . 13,718 COUNTY COUNCIL MEMBER VOTE FOR 3 MARK A. HOFFMAN . . . . . . . . 6,756 20.92 RALPH ILER . . . . . . . . . . 4,126 12.78 ETHAN LOWE . . . . . . . . . . 4,438 13.75 EDWARD K. MORALES. . . . . . . . 5,077 15.72 RALPH NEFF . . . . . . . . . . 6,176 19.13 JOE WSZOLEK. . . . . . . . . . 5,715 17.70 Total . . . . . . . . . 32,288 REP PCT COMM LIB 1 MICHAEL P. RAFFIN. . . . . . . . 100 62.11 JEAN SWANSON . . . . . . . . . 61 37.89 Total . . . . . . . . . 161 REP PCT COMM LIB 3 NANCY ANN CALAFATI . . . . . . . 84 36.84 TIM COLE. . . . . . . . . . . 73 32.02 RICHARD J. RAFFIN. . . . . . . . 71 31.14 Total . . . . . . . . . 228 LIBERTY DELEGATES VOTE FOR 3 NANCY ANN CALAFATI . . . . . . . 326 14.50 GERRY HEBERT . . . . . . . . . 253 11.25 JEFF JIRTLE. . . . . . . . . . 171 7.60 ETHAN LOWE . . . . . . . . . . 352 15.65 MICHAEL P. RAFFIN. . . . . . . . 381 16.94 RICHARD J. RAFFIN. . . . . . . . 377 16.76 JACQUELYN M. STERLING . . . . . . 389 17.30 Total . . . . . . . . . 2,249 WESTCHESTER DELEGATES VOTE FOR 5 JON C. MILLER . . . . . . . . . 1,026 13.58 ALBERT RAFFIN . . . . . . . . . 1,143 15.13 BILL RENSBERGER . . . . . . . . 1,001 13.25 PATRICIA SECHRIST. . . . . . . . 768 10.17 PAUL SECHRIST . . . . . . . . . 502 6.65 WILLIAM F. SEXTON. . . . . . . . 1,046 13.85 KEVIN TRACY. . . . . . . . . . 665 8.80 JEFF TROUT . . . . . . . . . . 1,402 18.56 Total . . . . . . . . . 7,553 ********** (DEMOCRAT) ********** PRESIDENT BARACK OBAMA . . . . . . . . . 6,154 100.00 US SENATOR JOE DONNELLY . . . . . . . . . 5,885 100.00 GOVERNOR JOHN R. GREGG . . . . . . . . . 5,668 100.00 US REP DST 1 PETER J. VISCLOSKY . . . . . . . 6,291 100.00 SENATOR DST 5 DEBORA "DEB" PORTER . . . . . . . 1,886 100.00 ST REP DST 4 GREG SIMMS . . . . . . . . . . 1,675 100.00 ST REP DST 9 SCOTT D. PELATH . . . . . . . . 650 100.00 ST REP DST 10 CHARLES "CHUCK" MOSELEY. . . . . . 2,817 100.00 ST REP DST 11 LON P. CHILDRESS . . . . . . . . 178 31.73 AL COTTINGHAM . . . . . . . . . 64 11.41 JOHN T. HART . . . . . . . . . 319 56.86 Total . . . . . . . . . 561 ST REP DST 19 SHELLI VANDENBURGH . . . . . . . 99 100.00 SUPERIOR JUDGE DST 2 WILLIAM E. ALEXA . . . . . . . . 5,997 100.00 SUPERIOR JUDGE DST 6 NO CANDIDATE FILED . . . . . . . 0 TREASURER MIKE BUCKO . . . . . . . . . . 5,795 100.00 SURVEYOR KEVIN D. BREITZKE. . . . . . . . 5,418 100.00 COMM DST 1 SOUTH LAURA SHURR BLANEY . . . . . . . 4,812 78.04 JERRY A. PUCKETT . . . . . . . . 1,354 21.96 Total . . . . . . . . . 6,166 COMM DST 3 NORTH NO CANDIDATE FILED . . . . . . . 0 COUNTY COUNCIL MEMBER VOTE FOR 3 SYLVIA GRAHAM . . . . . . . . . 4,947 31.52 NED KOVACHEVICH . . . . . . . . 2,293 14.61 BOB POPARAD. . . . . . . . . . 3,854 24.56 DAN L. WHITTEN. . . . . . . . . . . . . . . 4,601 29.32 Posted 5/9/2012 Custom Search Custom Search