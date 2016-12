Porter County Vote Totals for Town and City Elections

Back to Front Page REGISTERED VOTERS . . . 59,538 BALLOTS CAST - TOTAL. . . . 14,766 VOTER TURNOUT - TOTAL . . . 24.80 VOTES % STRAIGHT PARTY REPUBLICAN (R) . . . . 1,866 47.70 DEMOCRATIC (D) . . . . 2,027 51.81 OGDEN DUNES PARTY. . . 19 .49 BEVERLY SHORES CLERK LAURA SULLIVAN (D). . . . 181 71.54 GAIL SAUM (IND) . . . . 72 28.46 BEVERLY SHORES COUNCIL AT-LARGE VOTE FOR NOT MORE THAN 5 RICHARD A. RIKOSKI (R) . . 134 16.34 GEOF BENSON (D). . . . 190 23.17 CYNTHIA KIENLEN (D). . 153 18.66 ANGELA MAURELLO (D) . . . 159 19.39 CRAIG NORDSTROM (D) . . 184 22.44 BURNS HARBOR CLERK BEVERLY SUTTON (R). . . . 90 38.30 JANE M. JORDAN (D). . . . 145 61.70 BURNS HARBOR COUNCIL AT-LARGE VOTE FOR NOT MORE THAN 2 JACK GIVEN (R) . . . . 64 14.88 RICK HUMMEL (R). . . . 63 14.65 GREGORY MILLER (D). . . . 142 33.02 GENE WEIBL (D) . . . . 161 37.44 BURNS HARBOR COUNCIL DST 1 MIKE PERRINE (R) . . . 139 100 BURNS HARBOR COUNCIL DST 2 JAMES MC GEE (D). . . 152 100 BURNS HARBOR COUNCIL DST 3 JEFFREY FREEZE (R). . . . 123 54.91 ERIC HULL (D) . . . . 101 45.09 CHESTERTON CLERK GAYLE POLAKOWSKI (R) . . 397 100 CHESTERTON COUNCIL DST 1 JIM TON (R) . . . . . 378 100 CHESTERTON COUNCIL DST 2 JEFF TROUT (R) . . . . 378 100 CHESTERTON COUNCIL DST 3 NICK WALDING (R) . . . . 314 54.14 BRIAN MULHOLLAND (D) . . . 266 45.86 CHESTERTON COUNCIL DST 4 SHARON A. DARNELL (D). . . 346 100 CHESTERTON COUNCIL DST 5 EMERSON DELANEY (R) . . . 374 100 HEBRON CLERK TERRI WAYWOOD (D) . . . . 337 100 HEBRON COUNCIL AT-LARGE VOTE FOR NOT MORE THAN 2 HOWARD O’CONNOR (R). . . 197 27.63 DONALD ENSIGN (D) . . . . 266 37.31 DAVE PEELER (D). . . . 250 35.06 HEBRON COUNCIL DST 1 PETE BREUCKMAN (D). . . . 301 100 HEBRON COUNCIL DST 2 JOYCE KACZMARSKI (D) . . . 301 100 HEBRON COUNCIL DST 3 TRAVIS GEARHART (R) . . . 260 61.32 JEFF GROGAN (D). . . . 164 38.68 OGDEN DUNES CLERK DONNA SMITH (R). . . . 149 30.41 ERIC D. KURTZ (OGD) . . . . 168 34.29 JEAN MANNA (IND) . . . . 173 35.31 OGDEN DUNES COUNCIL DST 1 CONNIE G. COLLINS (R). . . 217 45.78 ALLEN JOHNSON (OGD) . . . 257 54.22 OGDEN DUNES COUNCIL DST 2 KAREL KEARL (R). . . . 182 37.45 CHARLIE COSTANZA (OGD) 304 62.55 OGDEN DUNES COUNCIL DST 3 WALTER SAMPSON JR. (R) . 171 37.34 PAUL E. PANTHER (D) . . . 287 62.66 OGDEN DUNES COUNCIL DST 4 BILL GREGORY (OGD) . . . . 305 100 OGDEN DUNES COUNCIL DST 5 TOM CLOUSER (OGD). . . . 395 100 PORTAGE MAYOR JIM SNYDER (R) . . . . 3,830 51.60 OLGA VELAZQUEZ (D). . . . 3,592 48.40 PORTAGE CLERK KURT KNUTSEN (R) . . . . 3,251 45.08 CHRIST. STIDHAM (D) . . 3,960 54.92 PORTAGE COUNCIL AT-LARGE VOTE FOR NOT MORE THAN 2 DENNIS A. FADELY (R) . . . 2,707 20.36 VICTORIA GRESHAM (R) . 2,697 20.28 SUE I. LYNCH (D) . . . . 4,377 32.91 MARK OPRISKO (D) . . . 3,517 26.45 PORTAGE COUNCIL DST 1 ELIZABETH MODESTO (D). . 760 100 PORTAGE COUNCIL DST 2 JAMES HAZZARD (R) . . . . 615 49.72 PATRICK CLEM (D) . . . . 622 50.28 PORTAGE COUNCIL DST 3 THEODORE UZELAC (R). . 1,045 51.71 ANDY C. MALETTA (D) . . . 976 48.29 PORTAGE COUNCIL DST 4 JOHN CANNON (R). . . . 816 55.89 JOSEPH KASPER (D) . . . . 644 44.11 PORTAGE COUNCIL DST 5 MATT SCHEUER (D) . . . . 1,170 100 PORTER CLERK CAROL POMEROY (R) . . . . 506 100 PORTER COUNCIL DST 1 KENNETH E. TIMM (R) . . . 329 43.98 WILLIAM CANTRELL (D) . . . 419 56.02 PORTER COUNCIL DST 2 JEANNINE VIRTUE (R) . . . 431 100 PORTER COUNCIL DST 3 ROB POMEROY (R). . . . 429 100 PORTER COUNCIL DST 4 TREVIN C. FOWLER (R) . . . 228 29.96 ELKA NELSON (D). . . . 533 70.04 PORTER COUNCIL DST 5 MICHELE BOLLINGER (R). . . 230 29.99 GREG STINSON (D) . . . . 537 70.01 VALPO MAYOR JON COSTAS (R) . . . . 2,964 68.09 ROB. MCCASLAND(IND). 1,389 31.91 VALPO CLERK SHARON SWIHART (R) . . 3,330 100 VALPO COUNCIL AT-LARGE VOTE FOR NOT MORE THAN 2 DEB BUTTERFIELD (R) . . . 2,901 40.10 JAN M. DICK (R). . . . 2,614 36.13 CARL DIAZ (D) . . . . 1,719 23.76 VALPO COUNCIL DST 1 ROBERT TAYLOR (R) . . . . 187 53.74 JEFF LAWLEY (D). . . . 161 46.26 VALPO COUNCIL DST 2 TIM DALY (R). . . . . 493 56.60 JESSE R. HARPER (D) . . . 378 43.40 VALPO COUNCIL DST 3 D. JOEY LARR (R) . . . . 826 100 VALPO COUNCIL DST 4 J. MICHAEL BAIRD (R). . 721 54.54 LILY M. SCHAEFER (D) . . . 601 45.46 VALPO COUNCIL DST 5 JOHN S. BOWKER (R) . . . . . . 666 100 Posted 11/9/2011 Custom Search Custom Search